Christelle GONNET

2014 :

Imagine & Sens obtient l'Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages

N° Immatriculation Opérateur de Voyages : IM069140005

Garantie Financière : APST

RCP : HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED

2013 :

Place à la communication interne ! Les projets de nos clients semblent s'orienter vers des actions de communication interne visant à resserrer les liens, fédérer, valoriser les collaborateurs.

2012 :

Imagine & Sens déménage et s'installe dans de nouveaux bureaux alliant confort et cadre verdoyant !

2011 :

La scénographie devient un atout majeur de l'offre d'Imagine & Sens

2010 :

16 missions de communication, 20 animations d'ateliers de communication, 12 événements, 12 journées de formation

2009 :

Imagine & Sens devient organisme de formation

N°82 69 10285 69

2008 :

Création d'Imagine & Sens







Avant Imagine & Sens...

1996 - 2006 : AGENCE SAGARMATHA, pendant 10 ans : consultante senior (agence conseil et organisation d'événements et de tourisme d'affaire)



2005 - 2006 : formations de coaching, prise de parole en publique, communication orale et comportementale



1993 - 1996 : Groupe Lyon métropole pendant 3 ans :assistante commerciale, puis attachée commerciale et responsable RP / Ouverture de la Villa Florentine et poste à l'hôtel de Lyon Métropole à Lyon.



Mes compétences :

RELATIONS HUMAINES

RELATIONS PUBLIQUES

COACHING

FORMATION

EVENEMENTIEL

COMMUNICATION INTERNE

Scénographie