Christelle GRALL

Bonjour,



J'ai 40 ans, je suis mariée, un enfant,



Depuis début 2016, lancement de ma nouvelle activité : expertises techniques du bâtiment.

www.Conseilsdexperte.com



Cabinet d expertise indépendant.



Malfaçons, sinistres, dégâts des eaux, fissures, états des lieux technique, conseils travaux, pre réception , réception de travaux, Expertise technique du bâtiment. Expertise avant achat. outils d'aide à la décisions d'achat. Expertise sinistres. Expertise dégâts des eaux. Expertise recherche de fuites. Expertise normes ERP. Expertise conformité travaux. Conciliations, médiations.

20 ans d'experience bâtiment, Formé à l'expertise judiciaire



Interventions région Ouest, Bretagne, Normandie,

Paris, région Parisienne, grande couronne Parisienne



Formée à l’expertise judiciaire à l’Institut de l’Expertise Paris







10 belles années à la conduite de mon entreprise « Trait’Bois ».



De juillet 2005 , à fin 2015.



Créatrice et Gérante de la SARL TRAIT’BOIS.

Société spécialisée dans le traitement des bois (insectes), des murs (mérules), de l’humidité, les reprises structurelles, l’isolation, la menuiserie, la maçonnerie, le placô, la couverture et la rénovation.

Société d’environ 10 salariés, certifiée par le FCBA, qualifié RGE, Membre de Produit en Bretagne.

*Marchés publics, professionnels, donneurs d’ordres, particuliers

*Diverses missions de conseils techniques et Sapiteur dans diverses expertises judiciaires

Gestion de l’entreprise (compta, compta analytique, relations banques, relations fournisseurs, réalisation d’études, de devis, suivi des chantiers, réception des chantiers, gestion des équipes, suivi du sav, respects des 5 engagements et des prescriptions techniques du fcba.)

Mise en place de la certification CTBA+ du FCBA obtenue en 2006, de la qualification Qualibat RGE obtenue en 2014, , Membre de « produit en Bretagne » depuis 2014, Mise en place d’un partenariat avec Tinergie (BMO) depuis 2013.



En parallèle de mes fonctions au sein de TRAIT’BOIS :

- élue vice-présidente du comité de marque CTBA+ du FCBA.

- élue au comité de marque CTBA+ du FCBA. (Organisme d’état certificateur dans les métiers du bois, de l’aménagement et des traitements)

- Réalisation de diverses missions d’expertises bâtiments et d’expertises parasitaires dans le cadre de missions commandées par des particuliers. Médiations, conciliations litiges travaux. Diverses missions de suivi de travaux, conseils techniques.





FORMATIONS ET DIPLOMES

Formations aux diagnostics immobiliers, gaz, plomb, DPE, amiante, état parasitaire, loi carrez



Formation diplômante FEEBAT N°1 & N°2 en mai 2014



Formation diplômante à l’expertise judiciaire à l’Institut de l’Expertise Paris en 2012



Ecole Supérieure de Commerce - ESC Brest :