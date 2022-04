Christelle GRIMA

Je suis actuellement titulaire d'une licence d'anthropologie, d'une licence professionnelle d'histoire et d'une maîtrise d'histoire de l'art.

Mon cursus m'a permis de renforcer mon intérêt pour l'histoire, l'archéologie, l'architecture, l'art contemporain et l'ethnologie.

Mon projet professionnel est depuis toujours orienté vers les métiers de la valorisation et la conservation du patrimoine.

Je m'intéresse vivement au multimédia à la reconstitution et l'immersion virtuelle et cherche à lier ces dimensions au patrimoine.

Je suis intéressée par un poste d'assistante de conservation ou d'assistante de service éducatif.



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver CS5

Adobe InDesign CS6

Prezi

MySQL

Joomla

Microsoft Excel 2010

Wordpress

Microsoft Word 2010

Adobe Illustrator CS6

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop CS6

Adobe Lightroom