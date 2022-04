Christelle GRUNENWALD

Suite à une rupture conventionnée avec mon ancien patron Aldi je me lance dans la création d'entreprise.Eh oui mon désir est d'ouvrir une franchise Naturhouse (réequilibrage alimentaire) car je suis une passionnée de diététique.Malheureusement après avoir boucler un super dossier les banques ne me suivent pas.Donc en février 2012 je me retrouve sur le marché du travail.Après avoir été responsable de magasin pendant 2 ans et avant cela j'ai été responsable produits frais chez Promocash pendant 5 ans je suis à la recherche d'un poste dans le commerce car j'aime le contact client et j'ai le sens du commerce.Le bonheur serait d'allier diététique et commerce.

J'aime tout ce qui touche la science alternative, la nature, le bio...Je suis une personne indépendante, motivée, organisée.

J'aime les bonnes bouffes entre amis, les vacances en tribu et le nectar d'un bon vin.lA VIE quoi!



Que vous dire d'autres, dans ma première vie professionelle j'ai été directrice d'un Hotel restaurant puis restauratrice cela pendant près de 10 ans.Voilà pourquoi l'aliment me plaît, j'aime le servir, le cuisiner, le mettre en avant pour le vendre, connaitre ses bienfaits ou ses méfaits.



Mes compétences :

gestion

management