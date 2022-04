Christelle GUERY

Après un début de carrière dans le domaine du tourisme et plus particulièrement en qualité de réceptionniste en hôtellerie de tout genre (camping, hôtel-club, résidence hôtelière, hôtel de luxe, paquebots de croisière), j'ai souhaiter goûter à la vie un peu plus sédentaire et depuis 2 ans j'occupe un poste d'Assistante de Direction au servcie export au sein de la société VIVARTE pour les marques SAN MARINA, MINELLI et COSMOPARIS dont le siège social est situé à Aubagne.

Je me rends compte que le contact avec une clientèle étrangère et le domaine du tourisme me manque énormément, c'est donc pour cela qu'à 30 ans je décide de me lancer dans une formation de Personnel Navigant Commercial pour réaliser l'un de mes premiers rêves...devenir hôtesse de l'air.



Après obtention de la partie théorique de mon certificat de membre d'équipage, je prépare dès, je prépare dès juillet la partie pratique de ma formation et serai au centre ESMA Aviation Academy de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée et serai ensuite dès août 2015, apte à exercer dans ce si beau milieu qu'est celui des Personnel navigants....









Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Access

Internet

IBM AS400 Hardware

Amadeus CRS

Unicamp

MICROS FIDELIO

Resalys