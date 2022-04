Bonjour,



Je me prénomme Christelle, j'ai 35 ans et j'ai une petite fille de 4 ans. Je viens d'arriver sur Vannes et je souhaite trouver une activité professionnelle en temps partiel dans le domaine de la grande dsitribution ou en qualité d'agent d'entretien .



Mes compétences :

Accueil

Achats

Caisse

Coupe

Hôtesse

Hôtesse d'accueil

Hôtesse de caisse

Qualité

Vendeuse