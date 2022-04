Christelle GUNTHER

Mon parcours m'ayant apporté méthode et rigueur, un sens aigu de la négociation et d'excellentes connaissances en matière de politique d'achat et de stratégie commerciale, je suis prête à relever de nouveaux défis. Ces 17 années d’expérience m'auront permis de maîtriser parfaitement chacune des phases d'achat.

Autonome, organisée, dotée d'un fort sens du relationnel, parfaitement bilingue français-anglais et maitrisant l’allemand, je souhaite maintenant poursuivre ma carrière au sein d’une entreprise de pointe sur le secteur de Bruxelles.



Mes compétences :

IBM AS400 Hardware

SAP

Sage ERP X3

Microsoft Office