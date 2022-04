Passionnée depuis toujours par les itinéraires et les trajectoires personnels, mon métier est d’accompagner dans la transition professionnelle. Je l’exerce depuis 16 ans, avec, intacte, la même flamme qu’à mes débuts. Quoi de plus beau que de voir quelqu'un changer, se réaliser, à travers un projet, un nouveau métier, un nouvel emploi, et par là même, assister à l'éclosion d'une nouvelle tranche de vie qui va s'écrire ?...