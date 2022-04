Christelle HAMEURT

AP3S est née de l'Association YVES MORVAN SOLIDAIRE qui développe différentes activités dans l'économie sociale et solidaire.



AP3S porte son action sur la formation des citoyens à :



- La prévention

- Au secours

- La sécurité des personnes



L'Association vous propose une large gamme de formations :

PSC1 - Prévention et Secours Civique de niveau 1

SST - Sauveteur Secouriste du Travail

Gestes et postures

Sécurité au travail

Défibrillateur