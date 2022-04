Christelle HAUTEVILLE

J'ai travaillé 13 ans dans un centre de recherche biomédical en tant que secrétaire administratif.

Je maîtrise Word et Excel. J'ai aussi travaillé 4 mois dans un chantier en tant que secrétaire administratif.

Actuellement je suis à la recherche d’opportunités en tant qu'assistante administrative. De plus je suis une formation à distance dans le secrétariat médical et suis aussi une formation pour savoir comment créer un site de vente sur internet



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Word

IBM AS400 Hardware

Microsoft Access

Sage Accounting Software

Compte-rendu

Mise en page

Aconex

Planification

Saisie de commande

Accueil physique et téléphonique

Gestion du courrier

Archivage

Classement