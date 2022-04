Christelle HECKY

Mes atouts: ma capacité d'adaptation et mon goût du challenge m'ont permis d'acquérir des expériences professionnelles enrichissantes autant au sein de PME que de grands groupes internationaux .



Diplômée d'une Licence pro (BAC+3) en gestion et commerce international.

Je me définis comme curieuse , professionnelle, forte de proposition et d'initiative pour participer au développement des forces de mon entreprise.



Mes compétences :

Commerce international

Gestion de production

Attachée commerciale

Achats

Excel

Microsoft office

LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET LOGISTIQUE GLOBALE

Office

Paris

Gestionnaire

Commerce