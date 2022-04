Concepteur et fabricant de solutions d'emballages thermoformes Plastobreiz accompagne les industriels de l'agro-alimentaire depuis plus de 35 ans. Naturellement créatifs, résolument orientés clients, nous vous apportons une solution personnalisée ou standard. Consultez notre site web

Plastobreiz. Com



Mes compétences :

commercial

export

packaging

emballage

marketing

Management

Management de l'innovation

Veille