Christelle HENRY

Madame, Monsieur,



Rigoureuse, dynamique et disposant d'un bon relationnel, je suis à votre disposition pour des postes d'assistanat commercial, administratif et comptable.



Outre dix sept ans d'expérience dans le secrétariat et une formation dans ce domaine, j'ai démontré par mes différents changements de poste une adaptabilité au travail et développer des connaissances transversales, notamment dans la gestion de dossiers client (de leur prise de commande à leur facturation).



Souhaitant découvrir un nouvel environnement, développer mes compétences et m'investir dans de nouveaux projets, je souhaite vous rencontrer pour étudier ensemble notre éventuelle collaboration et vous exposer mes motivations.



Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma demande et suis à votre service pour en échanger.



Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.



Mes compétences :

Rigueur

Gestion de la relation client

Microsoft Excel