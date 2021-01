Christelle HENRY (HUBERT)

Après 17 ans de carrière au sein d'Aqualeha en tant que secrétaire polyvalente dans différents services (accueil, planification, qualité, comptabilité, service client), je suis retournée à l'école en 2018-2019 pour passer le diplôme de BTS assistant de gestion PME PMI. Celui-ci m'a permis d'avoir l'examen correspondant à mes connaissances acquises durant cette expérience. J'ai ensuite accédé à un poste d'assistante de gestion au sein de Prismalu, où j'ai exercé cette fonction durant 10 mois. J'ai pu mettre en pratique mes compétences RH (contrat de travail, DPAE, suivi visites médicales, préparation des éléments de paie, gestion des formations, absences et congés) et administratives (accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, mise à jour documentaire, veille et montage appels d'offre, prise en charge des demandes clients du devis à la facturation). Depuis juin 2020, j'occupe un poste d'assistante de direction comptable, où outre les tâches réalisées chez Prismalu, j'ai complété mes compétences en comptabilité (saisie des factures d'achat et de vente, suivi de la trésorerie, préparation des règlements fournisseurs, déclaration de TVA, suivi des notes de frais et rapprochement bancaire.