Un goût prononcé pour les Ressources Humaines

Capacité à Fédérer et à Structurer

Rigoureuse et Tenace dans la Gestion des Affaires

Dynamique et engagée auprès des Equipes

Investie dans le développement de l'activité Nucleaire







Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Management

Développement commercial

Conseil

Gestion de la Qualité Sécurité Environnement