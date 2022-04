Christelle Honey MOULE EPANDA

En effet , je suis un jeune camerounais de bonne moralité âgée de 22 ans et étudiante de deuxième année en biochimie à l' Université de Douala - Cameroun.Mr , je faisdans mon pays de nombreux benevolats et de volontariat dans des orphelinats , des centres pour mineurs et également agent marketing en commerce vente dans la société télephonique Tecno -Cameroun dans mon pays et en plus je suis une très grande croyante en Dieu notre seigneur



Mes compétences :

parle francais et anglais et allemand moyens