Christelle.huby@gmail.com CHRISTELLE HUBY

Cuisinière depuis 2003 j'anime des ateliers de cuisine et propose mes services comme cuisinière à domicile. Dans le courant d'une cuisine "Alternative" (cf Gilles Daveau), je participe à des projets où l'alimentation est en lien avec des questions d'environnement, de santé, d'éducation... L'alimentation est au cœur des problématiques de notre société.Comment manger sain, équilibré au quotidien? Des conseils sont apportés pendant les ateliers, et la cuisine proposée est en lien avec la saison, les produits locaux, etc.