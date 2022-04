Christelle HUMBLOT

Mes 25 ans d'expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir les qualités suivantes :

- l'organisation

- l'adaptabilité

- la rigueur

Je suis polyvalente dans le domaine de la comptabilité en tant qu'aide-comptable et également dans le secrétariat pour toutes les tâches administratives, ainsi que dans le secrétariat commercial.



Mes compétences :

Suivi des fournisseurs

Gestion du personnel

Suivi clientèle

Déclaration d'embauche

Encaissement

Comptabilité fournisseurs

Contrat de travail

Courrier

Contrôle-commande

Informatique de gestion

Fiche de paie

Administratif

TVA

Devis

Déclarations sociales et fiscales

Comptabilité

Facturation

Gestion de la relation client

Accueil physique et téléphonique