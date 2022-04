Christelle HYVERT

Expérience de dix années en tant que Responsable Qualité Sécurité, j'ai pu pratiquer la Santé et Sécurité au Travail dans différents domaines, liés à la propreté et aux activités des sites clients (industrie, agroalimentaire, santé).

L'analyse des risques professionnels et la rédaction du document unique sont des missions du quotidien que j'apprécie particulièrement.

Le côté relationnel avec les clients, les différents intervenants et organismes extérieurs apporte beaucoup.

La diversité des tâches, la rigueur, l'apprentissage de nouvelles compétences sont les maîtres mots de ce qui me plaît au niveau professionnel.



Mes compétences :

Prévention des risques

Sécurité au travail

Sécurité alimentaire

HACCP

Qualité