Christelle INDERBITZIN

Je suis militaire depuis 1993. J ai commence ma carrière dans l Armée de terre après mon service je me suis engagée dans l Armée de l air en temps que logisticienne. J ai passée le concours sous officier pour pour évoluer dans mon métier et acquérir plus de responsabilités, je suis actuellement responsable des expéditions en opération extérieure. Je souhaite donner un renouveau à ma carrière, je suis professionnelle et organisée .