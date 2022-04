Christelle JACOMINO

Je suis technicienne de laboratoire, je viens d'arriver dans cette belle région de Midi Pyrénées suite à la mutation de mon conjoint et je recherche un poste de préférence en industrie pharmaceutique ou cosméto. Sérieuse, consciencieuse et très motivée, je souhaite m'investir dans des projets scientifiques.

Je suis également très intéressée par le métier de technicienne en laboratoire d'analyses médicales.



Mes compétences :

Chromatographie

Dosages physico-chimiques

Immunonéphélémétrie

Travail selon PE et USP

Spectrométrie

Microbiologie