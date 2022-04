Christelle JACQUEMIN

Passionnée par l’art et le maquillage depuis mon enfance, j’en ai naturellement fait mon métier !



Après plus de 20 ans passées dans le milieu du maquillage dans divers domaines : Tournages, Shootings, Marques de cosmétique, je fonde en 2014 « Créa Criss Make-Up » pour exercer et partager l’ensemble de mon art : maquillage beauté, maquillage artistique, effets spéciaux « FX », sans oublier le maquillage studio ou en extérieur pour le cinéma, le théâtre, la photo… Telle est ma diversité de mes talents.



Aujourd'hui, je recherche un poste à responsabilité dans la formation de produits cosmétiques.



Mes compétences :

Animation / Démonstration

Evénementiel

Enseignement / Formation

Conférencière

Maquillage (Beauté, Artistique et FX)

Microsoft Excel

Microsoft Word