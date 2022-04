Christelle JADE

Infographiste 3D Freelance, 10 ans d'expérience.

Brest, 29 Finistère, France.

Issue d'une formation de six mois de Conceptrice Réalisatrice 3D, j'ai été formée aux logiciels Photoshop, Illustrator, 3D Studio max et X-Press.

Je possède une solide expérience dans la création de plans et visuels 3D dans le milieu de l'agencement d'intérieur.

Je maîtrise la modélisation sous BLENDER, ainsi que l'utilisation de GIMP pour la retouche d'image et la création graphique

Formatrice certifiée, je crée et propose des formations professionnelles, de groupe ou individualisées, dans le domaine de la création numérique. (Blender Sketchup, Impression 3D)



Entrepreneure-salariée, je propose des solutions 3D adaptée à vos besoins:



Vous souhaitez :



Mettre en valeur un bien immobilier :

Vous êtes architecte, décorateur d'intérieur, ou artisan du bâtiment ou vous avez simplement besoin de redécorer votre appartement ?

Je réalise pour vous :

simulations en 3D

rendus photoréalistes

visites virtuelles

intégrations photographiques d'éléments 3D



Promouvoir un objet, une collection :

Vous êtes artisan, fabricant, designer ou créateur ? Pour vous permettre de valoriser vous produits auprès d'une clientèle ciblée, je crée pour vous, sur mesure, des modèles 3D qualité.



Imprimer en 3D

Envie de faire un cadeau original, un prototype, et pas le temps de réaliser le modèle 3D de vos rêves ?

Je le modélise pour vous en format STL, imprimable sur une imprimante 3D personnelle ou en ligne.



Apprendre :

La 3D vous intrigue ? Vous aimeriez vous y mettre ?

Je vous propose des formations professionnelles de groupe, ou individualisées.

Catalogue des formations:

http://latroisiemedimension.fr/WordPress3/formations/



Mes compétences :

Illustrator

The gimp

Blender

Modélisation 3d

2020 FUSION

Photoshop

3d studio max

Infographiste

3D

Illustration

Rendu 3d

Animation de formations

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Google Sketchup