Christelle JANICKI

Titulaire d’un Master 2 professionnel Arts Lettres, Langues mention information-communication, culture, spécialité ingénierie des métiers de la culture, je suis actuellement à la recherche d’un emploi.



Lors de ma formation, j’ai eu l’opportunité de m’ouvrir aux différents domaines de la culture tels que le théâtre, la danse, les arts de la rue et la musique.

A travers ma collaboration dans divers évènements culturels, j’ai mis aux services de mes précédents employeurs mes connaissances théoriques et techniques acquises lors de ma formation et sur le terrain.



De la création d’un projet culturel à sa réalisation mes compétences sont multiples.



Que se soit la coordination d’un évènement, la mise en place d’action en direction des publics, la communication ou la gestion d’une tournée d’artiste, je suis en mesure de m’adapter aux tâches qui me sont confiés afin d’en assurer leurs réussites



Mes diverses expériences à l’étranger m’ont permis d’acquérir des solides compétences linguistiques plus particulièrement en anglais et en allemand.



Je souhaite mettre à votre service mon sérieux, ma rigueur, mon dynamisme ainsi que mes compétences relationnelles et professionnelles.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Compétences relationnelles

Curiosité

Dynamisme

Esprit d'initiative

Grande Capacité d'Adaptation

Initiative

Rigueur