Christelle JANIN HURTER

EMPRUN-T est un cabinet de courtage en crédit immobilier, qui négocie avec les établissements financiers pour le compte des emprunteurs, dans l’objectif d’obtenir les meilleures conditions de taux et le coût de crédit le plus bas du marché.



Grâce à son expertise du crédit, EMPRUN-T accompagne les emprunteurs tout au long de la réalisation de leur prêt immobilier, et négocie, pour leur projet immobilier, le meilleur coût de crédit (taux d’intérêts, assurances emprunteurs, frais de dossier, frais de garantie ...).



EMPRUN-T place la qualité et la défense des intérêts de ses clients en tête de ses exigences :

Nous saurons mettre en avant votre profil auprès des partenaires financiers et vous fournir la solution de financement adaptée à vos besoins, tenant compte des spécificités de votre projet.



Pourquoi choisir EMPRUN-T ?

Vous n’êtes plus seul face aux banques et bénéficiez des compétences d’un professionnel du crédit immobilier pour accéder à la meilleure offre du marché.

Grâce à son indépendance, et non rattachée à une franchise, l’agence EMPRUN-T exerce en toute objectivité et impartialité, et sert la défense de vos intérêts avant tout.

Notre expertise du crédit et nos valeurs sont les garants d’un service de qualité.



Avec EMPRUN-T, gagnez du temps, économisez de l’argent et concentrez-vous sur la réalisation de votre projet immobilier !



Mes compétences :

COURTAGE

Banque

Esprit analytique

Service financier

Synthèse

Analyse

Conseil

Analyse crédit

Risque de crédit

Persévérance

Organisation

Crédit immobilier

Aisance relationelle

Aptitudes relationnelles

Autonomie

Apprentissage rapide

Flexibilité

Éthique

Ecoute

Expertise technique

Entrepreneuriat

Négociation commerciale