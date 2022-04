Christelle JEDRESKI

Depuis début 2011 : Commerciale en support, agence Project, Nice



Sept 07/Juin 09 : Responsable de la Communication, NetBooster, Paris

- Communication interne et externe des 8 filiales de l'entreprise en France et à l’international.

- Relation Presse : Centralisation des RP, gestion des contacts avec la Presse, validation des Interviews, des articles et des communiqués de Presse (off et on line).

- Organisation d’évènements : programmation d'évènements, soirées «corporate», conférences, gestion des prestataires, négociation budgétaire.

- Identité visuelle : Refonte totale de l’identité visuelle (Réaménagement des locaux, logo, Charte Graphique, Site Internet, blog)



2007 : Attachée de Presse, Clavis Film, Paris

-Organisation de la projection du film « Tombé d’une étoile » lors du Festival de Cannes 2007.

-Création d’un fichier-Presse spécialisé dans la cinématographie

-Organisation de conférences et Interview.



2003 – 2006 : Création et cogestion de la SARL Riviera Angels, Agence immobilière, Nice

- Création d’entreprise : Réalisation de l’identité visuelle, aménagement des locaux, gestion administrative

- Développement commercial : Démarchage et négociation de partenariats auprès des marchands de biens,

Élargissement du portefeuille clients (clientèle internationale)

- Prestation clé en main : gestion des dossiers, conseil et suivi des clients jusqu’à l’achat définitif.



2000 - 2002 (saisonnier): Assistante de direction, Plage Privée, Nice

- Management d'une équipe de 12 personnes, (administratif, retroplanning, gestion des "VIP")

- Gestion des prestataires et organisation des événements (Concerts, séminaires, soirées à thème)



2000 : Assistante marketing, Bell Shakespear Theatre, Sydney, Australie

- Publicité, communication et organisation de la tournée australienne de la pièce "much ado about nothing"



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Evénementiel

Identité Visuelle

International

Internet

Marketing

Médias

Organisation

Presse

Publicité

Relations Presse

Tourisme

Tourisme international

Voyages