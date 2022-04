Christelle Jonnard expérience de 10 ans en centre d'appel, 5 ans en tant que téléconseillère et 5 ans en tant que Superviseur.

J'ai pu acquérir des compétences comme l'écoute active, le sens des responsabilités, la prise d'initiative et la montée en compétences de mes collaborateurs.

J'aime la relation client et l'échange avec les collaborateurs afin de pouvoir amener des idées nouvelles afin d'être performant tous ensemble.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Service client

Relations clients