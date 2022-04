Christelle KAKOU

Diplômée du Master 2 Finance de marché de l’IAE de Clermont-Ferrand, je suis à la recherche d'un premier emploi en tant que Analyste financier ou Analyste crédit.



Très passionnée par les métiers de la finance, j’ai géré dans le cadre de ma formation un fonds ISR fictif composé d’actions françaises et internationales. Par ailleurs, j’ai aussi développé le modèle de Bates sous Excel en VBA, dans le but de mieux maitriser cet outil informatique. J’ai également effectué un stage à la Barclays wealth managers France, en tant qu’assistante Analyste financier. J’y ai mené à bien une mission de recherches et d’analyses de résultats d’entreprises françaises comme internationales afin d'établir des recommandations d'investissements et aussi de prévisions de l'évolution des marchés financiers pour l'élaboration de la stratégie d'allocation. Cet emploi m’a permis grâce aux échanges que j’ai eu d’améliorer mes connaissances et aussi de développer mon sens de l’organisation et du contact avec les personnes.

Curieuse et rigoureuse, je suis certaine d’être opérationnelle immédiatement et aussi de m’adapter facilement au sein d'une structure.



Mes compétences :

Analyse financière

Gestion de portefeuilles