Christelle KEMPERDICK

Actuellement en poste en qualité d'assistante brevet au sein d'un Cabinet en propriété Industrielle, je voue une vraie passion à mon métier. J'inspire à apprendre d'avantage et pouvoir mettre à profit les connaissances acquises et consolidées. Rigoureuse, organisée, dotée d'une excellente mémoire dans le cadre de mes dossiers en cours, clients et spécificités, je gère aisément les urgences, les imprévus et charge de travail supplémentaire. Je ne peux envisager un poste pour lequel la prise d'initiative ne pourrait être envisagée car c'est une dynamique essentielle pour moi.



Mes compétences :

Réactivité & autonomie

Dynamique & sens du contact

Adaptabilité

Rapidité d'apprentissage et d'assimilation

Rigueur et maîtrise des connaissances

Esprit d'initiative & esprit d'équipe

Microsoft Excel

Microsoft Word 2010