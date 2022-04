Christelle KNIPPER CARRETTE

Chef de projet Organisation/Management Freelance

Etudiante en Master1 Sciences de l'Education et de la Formation pour Adultes.



Je vous propose mon expertise pour vous accompagner dans les transformations de votre entreprise, à travers des projets managériaux qui soutiennent vos équipes et les aident à s'adapter aux changements de plus en plus fréquents et indispensables, dans les organisations et les modes de fonctionnement au quotidien.



J'assure également des formations individuelles ou collectives en management, vente et relation Clients.



Mes compétences :

Conseil

coach

management

coaching

formation