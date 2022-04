Christelle KOBSCH

La SCOP TITI FLORIS est une entreprise de transports de personnes dans le secteur de l'ESS.



Exercer la fonction de Chargée de Ressources Humaines généraliste me permet d'utiliser mes compétences de juriste et de chef de projet au profit de l'entreprise et de ses salariés.

Mon souhait ? Evoluer dans des entreprises porteuses de valeurs telles que celles qui jalonnent mon parcours : "Assurément humain", " Assureur solidaire" , "Diversifiez vos talents"



Mes compétences :

Droit de la sécurité sociale

Droit du travail

Conduite du changement

Diplomatie

Relationnel

Qualité de vie au travail

Veille juridique

Analyse des besoins

Représentation

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel