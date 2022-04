Christelle KRZEMIANOWSKI

Dotée d'un fort esprit d'analyse et de synthèse, d'aptitudes pédagogiques naturelles, j'ai enrichie mon expérience au fil du temps à travers des missions de plus en plus orientées vers le management commercial de points de ventes; Dans ce cadre, j'ai ainsi renforcé mes compétences pluridisciplinaires, notamment en transversal dans les univers de l'IARD et de la protection sociale.

L'autonomie et la diversité d'actions qu'offre ce profil de poste ont confirmé mon goût pour le terrain et mon souhait de poursuivre dans cette voie.

Pour des raisons personnelles,je souhaite rejoindre la région Sud Est que je connais bien pour y avoir déjà travaillé 5 années. J'occupais un poste similaire en tant qu'inspecteur commercial et j'avais en charge l'animation et le management d'agents GENERALI et de courtiers partenaires.



Mes compétences :

Formation de reseaux d agents

Développement commercial

Animation et suivi de réseaux d agents / courtiers