Christelle LACLAU

Je suis un profil polyvalent qui aime apporter mais aussi apprendre. Mon parcours : 5 ans dans le recouvrement de créances et facturation chantiers neufs. Cette expérience m'a permis d'acquérir de la ténacité de la rigueur et de l'organisation. Puis J'ai évolué vers les achats indirects durant 5 ans tout en supervisant l'équipe relance. Optimisation des coûts, négociation, relation commerciale étaient les compétences requises pour ce poste.

J'ai tenté l'aventure solo en proposant aux TPE PME des solutions d'optimisation de trésorerie en portage salarial, mais au bout d'1 an, mon esprit d'équipe m'a conduit vers un nouveau challenge dans une agence d'intérim et recrutement spécialisée dans le recrutement des commerciaux. Là prospection, négociation, pouvoir de persuasion, gestion des dossiers et litiges un poste très complet qui m'a permis d'acquérir une certaine expertise durant 18 mois en totale autonomie.

Aujourd'hui je suis en recherche active. Je ne recherche ni un poste ni un secteur précis. Je souhaite trouver un challenge dans lequel je pourrais mettre à profit mes compétences et en acquérir de nouvelles. Une collaboration pérenne gagnant/gagnant. Je suis mobile sur Lyon.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word