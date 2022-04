Christelle LAMARRE

Après une expérience de 15 années dans le cinéma et l'audiovisuel, je suis devenue 1ère assistante réalisateur sur des séries de fiction pour la télévision et des long-métrage cinéma. J'ai réalisé un film court en super 16 qui a été diffusé sur France 3 et RFO entre 2003 et 2005, un autre en 2011 sur la sexualité féminine "Secrets Intimes" qui continue à être diffusé dans les festivals, je viens de terminer "Date Limite de Consommation" un film de 12 minutes qui va être diffusé sur ARTE au printemps et je suis actuellement à la recherche de partenaires, de producteurs, de co-scénaristes pour mon premier long-métrage cinéma.



Mes compétences :

Audiovisuel

Cinéma

CLIPS

Films d'entreprise

Musique

Publicité

Réalisation

Réalisation de films

Video