Christelle LAMOINE

Titulaire d'un Master 2 Professionnel Archéologie et Histoire des Mondes anciens option Patrimoine, je me passionne pour tout ce qui touche, de près ou de loin, au patrimoine, à sa conservation et à sa valorisation. A l'issue de ma formation et forte d'une expérience de 4 années comme Chargée des collections au Service Régional de l'Archéologie à Strasbourg et comme Technicienne de conservation chez IB Conservation sur différents sites culturels assortie d'une formation en infographie (DAO-PAO) avec Lignes et formations, je m'investis à fond dans mon métier. Je m'efforce d'allier cette passion à mon travail car l'histoire et la conservation de l'Objet, du mobilier quel qu'il soit c'est une vocation qui est en moi depuis mon plus jeune âge. Polyvalente, dynamique et passionnée, je cherche à effectuer des rencontres qui pourront m'enrichir et me guider dans les débuts de ma carrière professionnelle sur la Région Aquitaine et le bassin Pau-Pyérénées Atlantiques.



Mes compétences :

Créativité

Graphisme

Travail en équipe

Mise en page

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe InDesign

Persévérance

Adobe Illustrator

PAO

Dynamisme

DAO

Organisation du travail

Adobe Photoshop CS6

Investissement

Ecoute

Esprit d'équipe

volontarisme

pugnacité

Conservation préventive