Christelle LAMY

Je suis courtier depuis 2005 sur la région Nantaise. J'ai choisi de développer mon réseau en m'entourant de courtiers indépendants pour travailler sous une seule enseigne Prêtauxria. Ce choix est le fruit de la réflexion de faire face aux franchises s'implantant sur le marché. Nous voulions garder notre indépendance tout en faisant un groupement de force de marketing, de consultation et de représentation face aux banques.



Si vous aussi vous êtes courtier et souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter.