Christelle LANGLAIS-PICHON

* Maîtrise des normes ISO9001v2008, ISO14001v2004 et OHSAS 18001v2007

* Mise en place de systèmes de management de la Qualité Sécurité Environnement

* Réalisation d'audits QSE et en Management de projet

* Réalisation de Plan de management de Projet, Plan de management de l'environnement et plan de management de la sécurité du personnel (PPSPS) sur des projets en France et à l'étranger

* Analyse des risques au poste de travail

* Analyse environnementale

* Analyse des risques d'un projet

* Coordonnation et harmonisation de la mise en place de systèmes de management QSE au sein de différentes entités



Mes compétences :

ISO 14001

code du travail

Management de projets

OHSAS 18001

analyse des risques

analyse environnementale

Droit de l'environnement