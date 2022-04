Christelle LANTELME

Mon métier est d'assurer un support permanant visant à définir et déployer la politique des ressources humaines dans un objectif d'optimisation, de professionnalisation et de motivation des équipes, tout en garantissant un bon climat social et une sécurité juridique relative à l'évolution de la législation sociale.



Expertise en droit social.



Membre de l'ANDRH, groupe Savoie



Mes compétences :

Droit social

Gestion du personnel

GPEC

Conseils

IRP

Diversité

Formation professionnelle continue

Risques psycho sociaux