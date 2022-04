Christelle LAPORTE

Plus de 25 ans dans le domaine du secrétariat, je maîtrise toutes les méthodes et techniques, dont le Pack Office.

Je suis capable d'assister plusieurs dirigeants en même temps, très autonome et réactive je sais mener à bien les missions qui me sont confiées.

J'ai de la rigueur dans mon travail, j'aime le travail en équipe et les contacts humains.

J'ai pu évoluer au sein d'un établissement public ce qui a renforcé mon expérience dans le domaine purement administratif. Et également au sein d'un établissement spécialisé dans le négoce industriel ce qui m'a permis d'obtenir une expérience supplémentaire dans le commerce.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

As400

Microsoft Word

Microsoft Outlook