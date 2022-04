Christelle LARANJEIRA PEIXOTO

Dotée d'une formation spécialisée en génie civil et infrastructures et forte d'une expérience dans le secteur du bâtiment, j'ai pu intervenir dans la gestion de projets de construction ou d'aménagement de locaux, et ce, du chiffrage et de l'émission d'appel d'offre en amont.J'ai pu appréhender les enjeux réglementaires humains et financiers d'un projet et suis à même de vous assister aussi bien sur la sélection des fournisseurs que sur une études technique.

Disponible Immédiatement, dotée d'un espagnol courect et d'un portugais et français bilingue, je suis mobile.





Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Autocad

Gestion de projet

Calcul de structure

Chiffrage