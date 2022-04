J'ai un CV fort en expériences (Contrat d'aide à l'emploi,Intérim etc..). Cela me permet d' être polyvalente, de m' adapter aux différents environnements et d'avoir l'esprit d'équipe. Mon travail a toujours été reconnu.

Ponctuelle, respectueuse de la hiérarchie et des collègues.



Mes compétences :

Garde d'enfant

Agent d'entretien