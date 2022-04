Je recherche un travail sérieux dans mes compétences ci-dessous dans les Vosges sur Moyenmoutier, Etival-Clairefontaine, Raon-l'Etape, Saint-Dié-Des-Vosges et en Meurthe-et-Moselle sur Baccarat, Lunéville et le centre de Nancy.



Madame, Monsieur,



Les différentes missions que j’ai effectuées m’ont conféré une expérience riche et diversifiée de 21 ans dans les domaines de la comptabilité, la gestion, le secrétariat, la bureautique et les ressources humaines.



Mes fonctions exigeaient des qualités de rigueur et de contact. J’ai su faire preuve d’autonomie et d’efficacité et ai apporté la preuve de mon adaptabilité rapide en fonction des besoins de chaque entreprise du privé ou du public.



Je souhaite aujourd’hui intégrer votre société ou votre administration et lui apporter mon savoir-faire.



Je serais très heureuse de vous rencontrer lors d’une entrevue où je pourrais vous exposer plus en détail l’ensemble de mes aptitudes.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.



Melle Christelle LAUNAY

Mail : launay829@yahoo.fr