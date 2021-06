A travers G.Cri, micro-entreprise créée en avril 2021, Je propose une assistance personnalisée auprès de différents professionnels, tout en m'adaptant selon les exigences de métiers et ce, dans un périmètre géographique non limité.



Par mes nombreuses expériences en entreprise, il m'est possible d'adapter et de personnaliser mes prestations dans l'unique but de répondre aux attentes de chacun.



Tout est personnalisable au besoin, toujours avec un souci d'écoute et de réactivité à chaque demande.



Ce que l'on retrouve principalement chez G.Cri :



- Prestations de retranscriptions de fichiers audio et/ou vidéo



- Rédaction d'articles pour blog, site internet, communication interne/externe aux entreprises



- Rédaction de procédures, fiches tests, protocoles techniques (demande à étudier selon les métiers)



- Correction, relecture et mise en forme de vos documents



- Projets spécifiques sur demande



Une question ? Je reste à l'écoute !



Bien à vous,



Christelle LAURIA