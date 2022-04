Parcours de plus de 15 ans auprès d'acteurs majeurs de la distribution (RENAULT, E.LECLERC, KINGFISHER) doublé d'une expérience de dirigeant d'une PME de 20 salariés et de Directeur des Opérations dans l'univers pharmaceutique.



Manager opérationnel et polyvalent (management, RH, commerce, marketing, gestion, management)



Diplômée ISEG