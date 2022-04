Christelle LAUZIER

Évoluant depuis plus de 20 ans dans le secteur de la vente en B to B, mes expériences tant structurelles qu’opérationnelles et ma capacité d’adaptation m’ont permis d’acquérir une bonne expertise du secteur.

J’ai le sens des responsabilités et mes actions font l’objet d’analyses rigoureuses des situations.

Active et enthousiaste, j’aime les interactions de groupe et fédérer les collaborateurs en imaginant des solutions innovantes.

Je cherche toujours à m’élever et évoluer.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite (Indesign / Photoshop / Illus

Fidélisation client

Suivi des indicateurs et des plans d’actions

Innovation / Stratégie

Communication institutionnelle

Formation commerciale

Organisation d'évènements

Négociation commerciale

Marketing

B to B