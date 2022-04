Christelle LE DERRIEN

En contrat de professionnalisation en tant qu’assistante QSE, j’ai piloté la remise à jour du document unique jusqu’à la mise en place d’actions correctives, d’une entreprise de 40 salariées. J’ai également développé la gestion du temps, l’animation de réunion, l’écoute et l’échange auprès des salariés. Appliquée et organisée, j’ai un goût prononcé pour les responsabilités et la réussite.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Relationnel

Organisation