Christelle LE GUEN

Je suis mariée, et mère de 2 enfants. j'ai travaillé à Bro Léon Elagage en tant que secrétaire commerciale, je m'occupais de la saisie des devis de la facturation, la prise de rendez-vous, du planning des commerciaux et du standard et également au sein de Fortuneo pendant 4 ans en tant que gestionnaire middle office. Je m'occupait principalement des validations de demandes d'ouvertures de comptes bancaires, compte bourse, assurance vie et livret +. J'effectuais également les ouvertures de comptes ainsi que la gestion des pièces manquantes aux dossiers ( relance par mails aux clients). Le tri et le dispatch du courrier faisait également partis des différentes tâches à effectuer. Auparavant, je travaillais au sein de la société ASTEN pendant 11 ans en tant qu'inventoriste, puis en tant qu'opératrice de saisie de cartes de fidélité. J'ai aussi effectué un remplacement de six mois en tant qu'assistante commerciale toujours au sein de la société ASTEN. Pendant ce remplacement, j'étais chargée de la planification des inventaires, du recrutement du personnel intérimaires, ainsi que de la facturation.



Mes compétences :

Saisie rapide sur pc

Rigoureuse dans la vie professionnelle

Sérieuse et le soucis d'assumer mes missions

Rédaction de courriers