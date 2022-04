J'ai une très grande capacité d'adaptation. J'ai été formé en psycho-social, S.S.T., management, en Q.H S.E, je possède les C.A.C.E.S 3 et 5 et j'ai des notion de H.A.C.C.P. Je suis un manager juste et franc et je possède beaucoup d'écoute et de compréhension. Je sais diriger des équipes planifier les congés et palier à tous problèmes possédant une solution.