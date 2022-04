Christelle LEBRETON - COURTEILLE

Après une formation en agro-alimentaire, j'ai commencé ma première expérience professionnelle en service commercial, je suis donc

dans la vente depuis( plus ou moins)...toujours.



Les rencontres commerciales, les visites d'entreprises, les différents secteurs d'activité, enrichissent nos connaissances, et nous incitent à donner le meilleur de nous - même.



J'ai au final, 19 ans de carton Ondulé ( OTOR puis DSSP ) dans un bon esprit d'équipe et d'entreprise.



Je gère les Secteurs 76 / 27 .