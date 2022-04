Christelle LEFEBVRE

Titulaire d'une maîtrise en droit, j'ai surtout occupé des poste d'assistanat dans les domaines du recouvrement, du droit des assurances et du droit des sociétés. J'ai aussi été aide éducatrice pendant mes études.J'y ai rencontré détresse humaine liée à des difficultés. de plus, je pense être disponible pour mon travail.

Je m'adapte facilement et ai l'habitude des situations de crise.

j'ai également de réelles qualités d'écoute.

Je souhaite m'investir dans un emploi dans le secteur de l'immobilier locatif, je suis actuellement une formation de gestionnaire auprès de l'école ENACO.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

À l'écoute des autres

Diplomatie

dynamique

Ecoute

Motivée